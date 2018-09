Speciallæge Tina Horsted er ikke udpræget populær i lægekredse. Det skyldes, at hun i årevis har slået til lyd for at give smertepatienter mulighed for at få lægeordineret medicinsk cannabis. Det har som bekendt vakt en del protester fra både Lægeforeningen og andre, at der er blevet lagt en betydeligt politisk pres på lægerne for at udskrive medicinsk cannabis, før disse midler er testet lige så grundigt som traditionel medicin.

Den politiske opbakning går helt ind i sundhedsministerens kontor, og det er da heller ikke nogen tilfældighed, at Ellen Trane Nørby (V) har skrevet forordet til Tina Horsteds nye bog med titlen ‘Medicinsk cannabis’. Ministeren dribler i forordet behændigt rundt om det betændte tema og forsøger at understrege, at hendes engagement i sagen ikke er et opgør med etableret lægevidenskab eller de godkendelsesordninger, vi har for ny medicin. Men at det handler om at hjælpe nogle voldsomt smerteplagede patienter.

Tina Horsted beretter i sin bog om, hvordan hun oprindeligt fandt interesse for området i kraft af et foredrag holdt af israelske forskere, og hun fortæller både om smerteområdet, de kliniske muligheder i cannabis og en række patienters historier.

I et kapitel fortælles om, hvordan modstanden fra kolleger kan trække hårde veksler.

Tina Horsted: Medicinsk

cannabis, forord af Ellen Trane Nørby, Gyldendal, 136 sider,

249,95 kr.