Forfattere: Psykologisk tryghed er et must for fremtidens sundhedsvæsen

Psykologisk tryghed er en del af opskriften på et godt arbejdsmiljø, siger forfattere bag ny bog. De tøver ikke med at kalde det ‘den magiske ingrediens’ og peger på, at det er en del af løsningen i et sundhedsvæsen, der er presset på både rekruttering og fastholdelse.