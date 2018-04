Er det muligt at forebygge diabetes ved at spise inden for et kortere, dagligt tidsinterval og på faste tidspunkter? Det undersøger dansk forsker i et nyt forskningsprojekt.

Ph.d.-studerende Marie Møller Christensen vil sammen med et tværnationalt hold af forskere undersøge, om det er muligt forebygge diabetes ved folk med prædiabetes. Det vil hun gøre ved at begrænse det antal timer i døgnet, patienterne spiser.

»Det handler om, at man skal spise i kortere tidsrum af dagen,« siger Marie Møller Christensen, der er ph.d. studerende ved Steno Diabetes Center Copenhagen og indskrevet på Aalborg Universitet med Christina Brock som vejleder.

Hun vil i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen og Steno Diabetes Center Nordjylland undersøge, om det har en positiv effekt på mave-tarm-kanalen samt kroppens stofskifte, hvis man spiser på nogenlunde samme tid hver dag og forkorter det daglige tidsinterval, man spiser indenfor.

»Det er typisk bedre, at man spiser lidt tidligere på dagen og ikke så sent – lige inden man går i seng for eksempel. Man har brug for fasteperioder, så det er derfor vi vil prøve at forlænge perioden fra det sidste måltid på dagen til det første næste dag,« siger hun.

Tidligere studier har vist gode resultater i mus. Det har vist, at en begrænsning af det daglige antal timer, man spiser indenfor, har god effekt – også selvom at de spiser samme mængde kalorier.

Forventning om hurtig effekt

Endnu er der kun meget få humane studier på området. Derfor ved Marie Møller Christensen endnu ikke, hvordan projektet vil forløbe hos mennesker. Men baseret på tidligere dyrestudier forventer hun at kunne se en effekt umiddelbart efter projektet.

De personer, der indgår i forsøget, skal i 13 uger spise inden for et tidsrum på 10 timer om dagen. Før og efter de 13 uger bliver der lavet en test, hvor forsøgsdeltagerne sluger en smartpille sammen med et måltid. Den vil måle ph-værdi, tryk og temperatur gennem hele tarmsystemet. Ligeledes vil forskerne på projektet kunne måle, hvor hurtigt pillen løber gennem tarmsystemet, og hvor lang tid den opholder sig hvilke sektioner.

»Vi ved, at bevægeligheden afhænger af døgnrytme. Så det kan være, at dette kostregime vil ændre bevægeligheden af tarmsystemet, hvilket kan påvirke mæthedsfornemmelse, blodsukkeret og velvære,« siger Marie Møller Christensen.

Målet med projektet er lave nogle kostråd til personer, der er i høj risiko for at udvikle diabetes, der er nemme at følge. Der er ikke restriktioner på kalorieindtag, hvilket også skal gøre det mere overskueligt for personerne.

»Det skal være nemt, fordi det her handler om et tidsrum – ellers må du spise, hvad du vil. Vi ved, at de fleste vægttabsinterventioner ikke holder i længden, så vi vil gerne finde noget, der er nemmere at følge og som virker,« siger hun.

Bevillingen til projektet kommer fra Novo Nordisk Fondens Steno Collaborative Grants. Det blev givet til Kristine Færch, der er seniorforsker på Steno Diabetes Center Copenhagen i efteråret 2017. Bevillingen gik til dem pga. samarbejdet mellem Steno Diabetes Center Copenhagen og Steno Diabetes Center Nordjylland, der er det første af sin slags.