Langtidsdata viser, at leddegigtpatienters komorbiditet og vægt på sigt kan have stor negativ betydning for deres funktionsniveau og helbredsrelaterede livskvalitet.

AMSTERDAM (Dagens Medicin) – Komorbiditet og overvægt er de faktorer, som over tid har den største negative betydning for leddegigtpatienters funktionsniveau og helbredsrelaterede livskvalitet. Det viser en undersøgelse, som afdelingslæge, ph.d. Louise Linde fra Videncenter for Gigt og Rygsygdomme, Rigshospitalet, i dag har præsenteret på EULAR-kongressen. Formålet med undersøgelsen var at undersøge, hvorvidt komorbiditet og […]