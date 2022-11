Jens Winther Jensen: Hvornår er variation i sundhedsvæsenet et problem?

På bagkant af amputationssagen bør vi diskutere variation i sundhedsvæsenet. For er variation i sundhedsvæsenets behandling og resultater altid et problem, eller er variation faktisk grundlaget for læring og udvikling? Efter amputationssagen er der behov for at få en nuanceret debat om variation i sundhedsvæsenet og at variation også er en mulighed for læring og udvikling.

Den 29. og 30. november samles over 650 medarbejdere fra alle dele af sundhedsvæsenet for at drøfte kvalitetsudvikling til RKKP’s konference, Klinisk Kvalitetskonference 2022 i Aalborg.

På baggrund af amputationssagen og RKKP’s rapport ‘Amputationer og amputationsforebyggende karkirurgiske indgreb i de danske regioner, 2016-2021’ bliver et vigtigt tema i år en refleksion over, hvornår kvalitetsforskelle er en mulighed for udvikling og læring, og hvornår de bliver et problem.

Amputationsrapportens hovedkonklusion ses i figur 1.

I 2016 var andelen af større amputationer per 100.000 borgere over 50 år på samme niveau i alle regioner. I 2021 har billedet ændret sig, så Region Nordjylland og Region Hovedstaden skiller sig ud med mere end en halvering af amputationsraterne.

Der har været stor interesse for sagen, og reaktionerne har været mange.

Der er tale om en gruppe patienter, som generelt ikke har nydt den store interesse i sundhedsvæsenet. Men netop interesse og engagement ser ud til at have været en afgørende faktor i de to regioner, som har skabt en positiv udvikling i antallet af amputationer per 100.000 indbyggere. Derfor er det også på sin plads at udtale kritik og udbetale erstatninger, når der i de enkelte patientforløb findes grundlag herfor.

I et større samfundsperspektiv er kunsten dog at gå fra individniveau til befolkningsniveau og sikre de bedste muligheder for læring i alle hjørner af sundhedsvæsenet.

Er ingen variation bedre for patienterne?

Amputationssagen er udråbt som en skandale. Der er i mange sammenhænge fremsat krav om, at det ikke må ske igen, og at behandling i sundhedsvæsenet ikke må være et postnummerlotteri.

Alt sammen med rod i den variation i behandlingen på befolkningsniveau, som er udviklet over en kort årrække mellem landets fem regioner. Problemet synes altså at være variationen, og at borgerne ikke altid får den samme behandling.

Men er variation i sundhedsvæsenets behandling og resultater altid et problem? Eller er variation faktisk grundlaget for læring og udvikling?

Det gavner ikke patienterne, hvis alle bliver behandlet lige på baggrund af en stillestående udvikling. Nogle udvikler sig hurtigere i en positiv retning og kan anvise vejen for andre.

Men hvornår er grundlaget for læring massivt nok til, at andre bør følge efter?

Lad os se nærmere på figur 1 og forestille os, at Region Nordjylland og Region Hovedstaden i stedet for den positive udvikling over 6 år var blevet på samme niveau som de øvrige regioner – altså en lige linje, fremfor en faldende linje mod højre. Så havde der været meget lidt variation i amputationsraterne, som kunne tilskrives forskelle i befolkningssammensætningen og forudsætninger for sygehusdrift mellem regionerne.

Uden variation ingen skandale, men havde det været bedre for patienterne i Danmark?

Det havde med sikkerhed ikke været en fordel for patienter i Region Nordjylland og Region Hovedstaden, og det havde frataget patienterne i de øvrige regioner muligheden for en forbedret behandling på baggrund af læren fra Nordjylland og Hovedstaden.

Med andre ord: Variation i sundhedsvæsenets behandling og resultater er en mulighed for læring og for at gøre det bedre og er ikke per automatik et problem for patientsikkerheden.

Signal versus støj

Hvis vi accepterer præmissen om, at variation er en mulighed for læring og forbedring, så bliver det næste spørgsmål, hvornår denne læring skal finde sted til gavn for alle patienter. Eller i den konkrete sag: Hvornår kan man forvente, at Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Sjælland tager ved lære af udviklingen i Nordjylland og Hovedstaden?

Tilliden er grundlaget for læring, og hvis den ikke er til stede, stopper udviklingen, mens frygt og skyld tager over

Det er grundlæggende et spørgsmål om signal versus støj. Mange har i bagklogskabens klare lys konkluderet, at der burde være handlet noget før. Men beslutningsgrundlaget i sundhedsvæsenet er sjældent så entydigt som figur 1. Prøv at dække figuren til fra højre, så alene 2016 og 2017 vises – var der grundlag for handling på det tidspunkt?

Derefter kan man trække afdækningen mod højre og spørge sig selv, hvornår signalet er stærkt nok til, at regionerne burde handle? I den forbindelse skal man huske på, at det kan være lige så patientskadeligt at handle på støj som at sidde et signal overhørigt.

Behandlingen i sundhedsvæsenet er nået langt med forskning og evidens for, hvad der virker i hvilke situationer. Også her er variation en forudsætning for udvikling. Der kan ikke findes signaler i kliniske studier, hvis der ikke undersøges forskellige behandlinger, og resultaterne er ens. Det er planlagt variation i behandlingen med det formål at skabe udvikling.

Fejring af variation

Med afsæt i kritikken af variation i sundhedsvæsenet er det interessant at konstatere, at variationen ligefrem fejres i forbindelse med Dagens Medicins årlige kåring af Danmarks Bedste Hospitaler. Her er fokus godt nok på ranglistens nummer 1, men den logiske konsekvens er jo, at der er andre hospitaler, der ikke leverer på samme niveau. Hvis vi fastholder amputationssagens logik – bør det så føre til journalgennemgang mv.?

Det er på tide, at vi ikke per automatik stempler variationen som et problem. Men ser nuanceret på, at variation også er en mulighed for læring og udvikling.

Danmark har stolte traditioner på patientsikkerhedsområdet med verdens første lov om patientsikkerhed, der gør det muligt åbent at tale om fejl og utilsigtede hændelser.

Men det er, som om vi har forladt den position og retter fokus det forkerte sted hen, når variation skal bekæmpes med alle midler. Vi har brug for at kunne tale åbent om variation i sundhedsvæsenets behandling og resultater for at kunne tage ved lære af variationen og bruge den til at sikre patienterne den bedste behandling.

Men udvikling og læring kan ikke gro uden tillid. Tillid mellem politikere og ledelsen i sundhedsvæsenet og tillid mellem ledelsen i sundhedsvæsenet og de fagprofessionelle.

Tilliden er grundlaget for læring, og hvis den ikke er til stede, stopper udviklingen, mens frygt og skyld tager over. Sundhedsvæsenet har efter corona-epidemien og midt i en historisk personalemangel mere end nogensinde brug for, at alle stiller sig bag en tillidsbaseret udvikling, der styrker åbenhed og tager fat om problemerne, når de erkendes.

Fire enkle anbefalinger

Efter The Stafford Hospital-sagen i England i 2008 om dårlig kvalitet og høj dødelighed og flere undersøgelser af skyld hidkaldte NHS England den internationalt anerkendte kvalitetsudviklingsekspert og børnelæge Don Berwick i 2013 til at vise vejen fremad.

Hans anbefalinger er mere aktuelle i dag end nogensinde før. Under overskriften ‘A promise to learn – A commitment to act’ henvendte Dr. Berwick sig til borgere, politikere, administratorer og fagprofessionelle med 4 enkle budskaber.

Gør klinisk kvalitet og patientsikkerhed til sundhedsvæsenets vigtigste mål

Hør og engager patienter og pårørende

Støt personalets muligheder for kvalitetsudvikling

Grundlæggende åbenhed og klarhed om resultater

RKKP bliver ofte spurgt, om der på andre områder i sundhedsvæsenet er sager, der ligner amputationssagen. Det er jeg overbevist om. Men jeg er lige så sikker på, at vi aldrig får dem frem i lyset og lærer af dem, hvis reaktionen er af samme karakter og omfang, som det vi har set over de sidste par måneder.

Vi har redskaber til at finde variation med henblik på læring og har modtaget meget fin respons på vores rapport fra en bred gruppe af interessenter. Vi har kompetencer til mere systematisk at gå på jagt efter lignende læringsmuligheder – også udenfor de kliniske kvalitetsdatabaser, som for eksempel amputationerne.

Det kræver epidemiologisk indsigt med fokus på kvalitetsudvikling, dybt kendskab til nationale registre, et nationalt udgangspunkt, organisatorisk og politisk forståelse og ikke mindst faglig dialog og fortolkning.