Det israelske medicinalselskab Oramed vil teste en hormonbehandling, der skal hjælpe type 1-diabetikere med vægttab og blodsukkerregulering. Det skriver Medwatch. Behandling består af en kapsel med hormonet Leptin, som selskabet selv kalder »fedme-hormonet.« Leptin er et af de hormoner, der er ansvarlig for at regulere vores appetit og virker ved at undertrykke appetiten og derved […]