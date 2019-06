Nyt studie viser, at immunterapeutisk behandling kan reducere eller forsinke risikoen for at udvikle type 1-diabetes hos patienter i høj risiko med mindst to år.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En immunterapeutisk behandling kan reducere risikoen for at udvikle type 1-diabetes med mindst to år. Det viser et nyt studie, som blev offentliggjort på den amerikanske diabetesforenings (American Diabetes Association, red.) årsmøde i denne uge. Studiet er foretaget af det internationale diabetessamarbejde Type 1 Diabetes TrialNet med støtte fra det amerikanske National Institutes of Health […]