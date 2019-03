»Hvis Diabetesforeningen kan manipulereres af en markant spiller i medicinal­industrien, bliver jeg alvorligt bekymret.«

Helsingørs borgmester beskylder Diabetesforeningen for at lade sig manipulere af medicinalgiganten Roche. Det sker, efter at foreningen har kritiseret kommunen for at indskrænke diabetikernes gratis hjælpemidler. Andre kommuner overvejer at følge trop.