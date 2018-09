Hjælp at hente for fødevare- migrænikere

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

På Dagens Medicin havde vi i 10 år en meget dygtig nyhedschef, som led svært af migræne. Hun prøvede med stor systematik alverdens ting for at komme ud af migrænen, der kostede 30 anfald om måneden. Nu er det lykkedes – hun er i dag fri for migræne efter at have fundet frem til lige […]