Forskere leder efter tegn på overgang fra graviditetsdiabetes til diabetes

Danske forskere har undersøgt, om de ved at screene kvinder, som i forbindelse med en graviditet udviklede graviditetsdiabetes, kan identificere dem med størst risiko for at udvikle egentlig diabetes senere hen. Langtidsblodsukkeret ser muligvis ud til at kunne sladre.