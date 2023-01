Lokale PLO-formænd: Mulighed for delepraksis er et helt rimeligt krav

Hvis man skal løse rekrutteringsudfordringen i almen praksis uden for storbyerne, skal man skabe bedre muligheder for et balanceret arbejdsliv, mener formanden for PLO-Syddanmark. I Region Sjælland har delepraksisser været udbredt længe. Men det er ikke tilstrækkeligt til at sikre lægedækningen, mener formanden for PLO-Sjælland.