Flere og flere af de kommunale plejehjem får en fast tilknyttet læge. Det viser tal fra Danske Regioner. Og det er en god udvikling, for det giver både mere tryghed og færre indlæggelser, at det er den samme læge, som tilser plejehjemmets beboere. For beboerne er der ingen tvivl om, at det giver en tryghed, at de ved, at det er mig, som kommer, og at de ved, at jeg kommer hver eller hveranden uge Jacob Laurberg, praktiserende læge, tilknyttet...