Falck Lægehuse har vundet udbuddet for to lægers patienter i Vordingborg, når de begge inden længe går på pension.

Falck Lægehuse overtager patienter fra to lægeklinikker

Det bliver Falck Lægehuse, der overtager patienterne fra to lægeklinikker i Vordingborg, når to læger går på pension 1. maj og 1. juni. Det oplyser praksisdirektør i Region Sjælland Christina Lundgren til Sjællandske. »Falck vandt udbuddet for Allan Nørgaards patienter i sidste uge. Og det bliver også Falck, som får patienterne fra Henrik Mørkeberg, som […]