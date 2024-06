Endnu en lægepraksis kaster håndklædet i ringen i Region Sjælland

Efter at have vendt og drejet beslutningen i flere år, har Lægehuset ved Isefjorden besluttet at lukke ned. Årsagen er, at de to ejerlæger føler sig slidte af en hektisk hverdag med mange multisyge patienter og for lidt tid til lægearbejdet.