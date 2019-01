Sekretariater for lægelig uddannelse frygter, at de ekstra uddannelsesstillinger, regeringen vil oprette, ikke vil blive besat. Allerede nu er en stor del af stillingerne i yderområderne ubesatte.

Regeringens ambition i sundhedsreformen (pdf.) om at oprette 160 ekstra hoveduddannelsesstillinger og 350 ekstra introstillinger i almen medicin møder skepsis hos landets sekretariater for lægelig videreuddannelse. De frygter, at særligt stillingerne i yderområderne vil stå ubesatte hen. »Ideen er grundlæggende god, men i og med at vi ikke kan besætte de stillinger, vi har i […]