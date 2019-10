Camilla Hersom stopper som formand for Danske Patienter efter tre et halvt år på posten.

Camilla Hersom stopper som formand i Danske Patienter for at søge nye udfordringer. Det skriver Danske Patienter i en pressemeddelelse. »Jeg ønsker at søge nye karrieremæssige muligheder, som næppe vil være forenelige med en rolle som formand for en stor og vigtig interesseorganisation. Derfor har jeg valgt ikke at vende tilbage efter min orlov, men […]