Fedmeoperationer trådte for alvor frem i rampelyset i 2000’erne, hvor først gastric bypass var den dominerende form for operation for at få personer med svær overvægt til at smide rigtig mange overflødige kilo. Mod slutningen af årtiet begyndte kirurger dog i højere grad at udføre gastric sleeve-operationer, hvor man i stedet for at konstruere en ny og mindre mavesæk ud af et stykke af den øverste del af mavesækken laver et langt rør ud af mavesækken. Gastric sleeve er som...