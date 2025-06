Dansk ADA-studie: Langvarig effekt af kontinuerlige glukosemålere ved type 2-diabetes

En undersøgelse fra Diabetesforeningen viser, at hvis personer med type 2-diabetes får en kontinuerlig glukosemåler i blot 14 dage, kan det have langvarig effekt på kost- og motionsvaner. Jeg kan ikke forestille mig, at det ikke også økonomisk kan betale sig at give personer med type 2-diabetes adgang til perioder med denne teknologi, siger chef for Forskning og Viden Tanja Thybo.