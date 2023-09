Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES, har implementeret en ny digital løsning, som fremover gør det muligt for landets praktiserende læger at kommunikere digitalt og struktureret med AES. Dermed kan et gammeldags sagsforløb vedrørende arbejdsskader endelig udfases. Det skriver ATP i en pressemeddelelse. Den nye digitale løsning indeholder to systemer, EG Netforvaltning Sundhed og Kofax Invoice Portal, som gør det muligt for praktiserende læger at modtage anmodning om oplysninger direkte i deres lægepraksis-system, ligesom det også bliver muligt at sende regninger elektronisk til...