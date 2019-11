Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Stetoskopet tager i dette program lytteren med til Vestkantsdanmark, hvor vi skal høre historien om et grundigt arbejde for sundhedsfremme hos søens folk. Ulrik Kirk var arbejdsmedicineren, hvis forskning påpegede så omfattende en ulighed i den danske sundhed, at staten bønfaldt ham om at bygge et maritimt sundhedssystem fra bunden. Ulrik satte et hold og […]