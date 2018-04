I denne udsendelse skal det handle om antibiotikaresistens, og vi er taget til Statens Serum Institut og Odense Universitetshospital for at udforske emnet nærmere. Kan det virkelig passe, at antibiotikaresistens er en ligeså stor trussel for menneskeheden, som atombomben og klimaforandringerne? Hvorfor har forskningen de sidste 60 år ikke kommet op med antibiotika med nye virkningsmekanismer? Hvad gør vi i sundhedsvæsenet for at mindske antibiotikaresistensen, og hvad kan du som individ gøre for at mindske dit bidrag til udviklingen? Tag et lyt og hør eksperterne udtale sig om den nuværende status, betydningen af landbruget for vores resistens samt niveauet af truslen vi står over for. Måske er løsningen en alternativ og mere fredelig tilgang til de bakterier, som trods alt udgør et større antal celler i vores krop, end vores egne humane celler. God fornøjelse.

Medvirkende: Ute Wolff Sönksen, Hans Jørgen Kolmos, Sigurd Brandt, Christoffer Skov Olesen, Amalie Middelboe Andersen

Indslag: 6:13 Historisk perspektiv på antibiotikaresistens, 12:12 Status på resistens i dag samt betydning af landbruget, 17:25 Betydning af rejseaktivitet for udvikling af resistens, 21:08 Risikoen for pandemi, 34:58 Udvikling af ny antibiotika