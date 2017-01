Styrelsen for Patientsikkerhed vil undersøge, om rapporteringspligten af utilsigtede hændelser er for tung i forhold til, hvad man får ud af alle anstrengelserne. Arbejdet kan føre til en lovændring.

Står den læring, man kan vride ud af utilsigtede hændelser, mål med den tid og de kræfter, man bruger på at indrapportere dem? Det er et af de spørgsmål, som Styrelsen for Patientsikkerhed har behov for at diskutere med det sundhedspersonale, der arbejder med patientsikkerhed i de fem regioner. Med håb om at få så […]