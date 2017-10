Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt en ansat på Rigshospitalet til politiet for at have overtrådt sundhedsloven ved ikke at indberette en ung mands død af meningitis til politiet. Her er, hvad hospitalets øverste chef, Per Christiansen, melder ud på Twitter: »Er glad for det ikke er svigt i behandlingen #rigshospitalet er anmeldt for«. Er glad […]