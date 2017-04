Professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Jes Søgaard kan i Region Hovedstadens business case for det nye it-system Sundhedsplatformen ikke finde nogen form for dokumentation for regionens vurdering af omkostninger eller gevinster

10,5 mia. kr. Så meget forventer Region Hovedstaden at kunne spare på sit driftsbudget i løbet af det kommende årti ved at implementere it-systemet Sundhedsplatformen på sine hospitaler. Da systemet koster omkring 3 mia. kr. at hjemkøbe og implementere, har regionen altså udsigt til at få et årligt afkast på mellem 17 og 26 pct. […]