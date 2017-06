Stor gruppe patienter med tyktarmskræft kan slippe med halv kemo-kur

CHICAGO (Dagens Medicin) – Siden 2004 er tyktarmskræftpatienter med stadium 3-sygdom blevet behandlet med adjuverende kombinationskemoterapi i seks måneder efter operationen. For en udvalgt gruppe patiente bliver denne periode sandsynligvis reduceret til en periode på tre måneder, efter en analyse af seks fase 3-studier har dokumenteret, at effekten af den adjuverende behandling for denne patientgruppe er lige så god som den gives i seks eller tre måneder. Det drejer sig om patienter med den mindre aggressiv stadium 3-sygdom (T1-3,N1).

Forventningerne til studierne var imidlertid, at det ville give et utvetydigt svar om, at alle patienter med stadium 3-sygdom kunne nøjes med at få adjuverende behandling i tre måneder, og derfor er det svært ikke at være en lidt skuffet, siger afdelingslæge Martin Jensen fra Aalborg Universitetshospital, som så præsentationen af studierne på Plenary Session søndag eftermiddag på ASCO.

»Adjuverende kemoterapi er associeret med alvorlige neurotoksiske bivirkninger, som i nogle tilfælde er vedvarende og i få tilfælde invaliderende. Vi havde derfor sat vores lid til, at de seks studier utvetydigt faldt ud til fordel for tre måneders adjuverende behandling for alle stadium 3-patienter, men det er altså desværre ikke sådan,« siger Martin Jensen.

CAPOX versus FOLFOX

De seks studier, der har indgået i den analysen (SCOT-, TOSCA-, Alliance/SWOG 80702-, IDEA France (GERCOR/PRODIGE)-, ACHIEVE og HORG-studiet) er randomiserede fase 3-studier, hvis endepunkter har været sygdomsfrie treårsoverlevelse. De har sammenlagt inkluderet 12.834 patienter fra 12 lande, som er inkluderet over ti år. I de arme, hvor patienterne fik adjuverende behandling i seks måneder, var 75,5 pct. af patienterne gennemsnitligt sygdomsfrie efter tre års opfølgning, mens det gjalt for 74,6 pct. i tremåneders armene. Det er en signifikant forskel som ifølge Martin Jensen betyder, at man ikke overordnet kan anbefale at nøjes med tre måneders adjuverende behandling.

Meget uventet kastede studierne også et andet resultat af sig. Hidtil er tyktarmskræftpatienter med stadium 3-sygdom blevet behandlet med to forskellige kemo-regimer, FOLFOX og CAPOX. Regimerne har været vurderet som ligeværdige.

»Resultaterne har vist, at det kun var hos patienter med T1-3, N1-sygdom i behandling med CAPOX, hvor der var statistisk signifikans til fordel for at kunne nøjes med tre måneders adjuverende behandling, det samme gør sig ikke gældende med FOLFOX,« siger Martin Jensen og fortsætter:

»På min afdeling har vi tradition for at anvende FOLFOX, da dette regime f.eks. har en lavere incidens for diarré og generelt tåles bedre end CAPOX. Men qua de resultater vi har set i dag, skal vi nok overveje anvendelse af CAPOX hos patienter hvor 3-måneders behandling er en mulighed. Studierne er dog ikke designet til at undersøge FOLFOX versus CAPOX, så det skal der selvfølgelig tages forbehold for.«

Grund til optimisme

Omend konklusionen skuffer Martin Jensen, er der også grund til optimisme. Patienter med stadium 3-sygdom, hvor tremåneders behandling er ligeså god som seksmåneders, udgør klart den største andel af patientgruppen. Og de kan tilbydes kortere og mindre bivirkningstung behandling. Desuden ligger overlevelseskurverne meget tæt på hinanden, hvilket betyder, at vi med ro i maven kan afbryde en intenderet seksmåneders behandling efter tre måneder, hvis patienten ikke tåler behandlingen, siger Martin Jensen

»Jeg vurderer, at vi kommer til at skrive i guidelines, at patienter med T1-3, N1, der kan behandles med CAPOX, kan nøjes med tre måneders adjuverende kemoterapi. Det vil dog være noget, vi skal diskutere med den enkelte patient fra gang til gang. Der er ikke statistisk belæg for firkantede konklusioner.«

De seks studier er forsker-initierede og ikke finansierede af industrien. Initiativet blev taget for mere end ti år siden og er tilrettelagt som et såkaldt IDEA-samarbejde (International Duration Evaluation of Adjuvant therapy). Et af de seks studier, SCOT-studiet, har inkluderet danske patienter. Resultaterne herfra bliver fremlagt mandag aften på ASCO.

MARTIN JENSEN – Følgende tilknytninger til medicinal- og medicovirksomheder er indberettet til Lægemiddelstyrelsen: Cederroth.