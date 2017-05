Professor Filip Krag Knop har modtaget pris for sit arbejde med tarmhormonernes betydning for stofskifte, fedme og type 2-diabetes.

Filip Krag Knop, 43, der er professor, overlæge og leder af Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital, har modtaget Odd Fellow Ordenens Forskerpris på 250.000 kroner som anerkendelse for sin forskning i, hvordan tarmhormoner har betydning for appetitregulering og sukkerstofskiftet. Filip Krag Knop har siden medicinstudiet engageret sig i klinisk-fysiologisk diabetesforskning med fokus på tarmhormoners […]