Sophie Hæstorp siger undskyld til død kræftpatient

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) siger nu undskyld til den 72-årige kræftpatient Allan Riise, der ikke blev ikke opereret inden for fristen på 14 dage og endte med at dø.

»Det blev han ikke, og det vil jeg på vegne af Region Hovedstaden gerne undskylde. Det er ikke den behandling, som jeg ønsker, vi, der bor her i hovedstadsområdet, skal opleve,« skriver Sophie Hæstorp Andersen i et debatindlæg i Politiken.

Sophie Hæstorp Andersen er regionsrådsformand i Region Hovedstaden, hvor Allan Riise var patient.

Undskyldningen kommer efter en periode, hvor Region Hovedstaden har haft svært ved at overholde ventetidsgarantierne, hvilket har mødt kritik og har fået sundhedsministeren til at tage affære.

Samtidig har regionen haft vanskeligheder i forbindelse med indførelsen af it-systemet Sundhedsplatformen, hvilket Politiken har præsenteret som en mulig del af forklaringen på, at regionen ikke har magtet at behandle nu afdøde Allan Riise og en række andre patienter i tid. Det er senest sket i en leder forleden, hvor Politiken også direkte opfordrer Sophie Hæstorp Andersen til at få løst problemerne.

I sit debatindlæg affejer regionsrådsformanden imidlertid Politikens kobling mellem vanskelighederne med sundhedsplatformen og problemerne med at behandle kræftpatienter i tide.

»Til Politikens lederskribent vil jeg bare bede om en smule lødig journalistik: Politikens journalister ved udmærket, at alle regioner kæmper med ventetider på bugspytkirtelkræft, og alligevel tager du et tragisk dødsfald som gidsel og bruger det som anledning til at skyde på Region Hovedstadens nye elektroniske patientjournal, Sundhedsplatformen. Hvad er mon forklaringen i vores naboregioner?«