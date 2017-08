Socialdemokratiet: Sundhedsvæsenet har brug for 12 måneder uden produktionskrav

Sundhedsvæsenet er nu så presset, at det er i orden at afskaffe produktivitetskravet, selv om en afløser endnu ikke er på plads, siger Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen, der ellers har ment det modsatte indtil for nyligt.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen (S), kunne mandag fortælle, at Socialdemokratiet er klar til at gøre op med produktivitetskravet i sundhedsvæsenet så hurtigt som muligt. Socialdemokratiet har ellers hidtil sagt, at det var nødvendigt at afvente en igangværende analyse fra regeringen, som skal danne grundlaget for en afløser for produktivitetskravet. Dagens Medicin har spurgt Socialdemokratiets sundhedsordfører, […]