SF i Syddanmark: Læger skal selv bestemme arbejdstid

Det skal være muligt for blandt andre læger i Region Syddanmark selv at bestemme, hvor meget eller hvor lidt de vil arbejde. Sådan lyder et nyt forslag fra SF.

»For mange familier er det svært at nå det hele. Børnene skal hentes og bringes, madpakker skal smøres, arbejdet skal passes, og indimellem skal der være tid til at være sammen. Det regnestykke kan i perioder være svært – for ikke at sige umuligt – at få til at gå op.«

Sådan skriver SF i et nyt forslag fremsat i Region Syddanmark, der går ud på, at regionens ansatte på sundhedsområdet skal kunne gå op eller ned i tid, som det passer bedst ind i deres privatliv.

»Det er tænkt som en fleksibilitet over et helt arbejdsliv. Så kan man arbejde meget i perioder af sit liv og i andre perioder kan arbejde mindre. Vi synes, at det sender et signal om, at vi som arbejdsgiver skal have nogle medarbejdere, der skal have et helt liv til at hænge sammen. Og vi tror på, at vi mindsker noget stress og ikke mindst sygemeldinger ved at skrue arbejdsmarkedet lidt mere fleksibelt sammen,« siger Ida Damborg, der er regionsrådsmedlem for SF i Regions Syddanmark.

Hun forklarer, at fleksibiliteten kan komme en til gode gennem hele arbejdslivet. Eksempelvis kan man arbejde meget, når man er nyuddannet og gerne vil bruge sit fag, mindre når man har små børn – og sætte tiden op igen, når børnene er blevet store. Justeringen af arbejdstid skal ske en gang om året. Der er altså ikke tale om, at man på uge – eller månedsbasis kan ændre sin arbejdstid, hvis man får brug for det, og det er der en simpel forklaring på.

»Vi skal også være realistiske som arbejdsgivere. Der er noget økonomi og noget planlægning på afdelingerne, der skal hænge sammen, og det planlægger man et år ad gangen. Og hvis man f.eks får børn, kan det næppe komme helt bag på en, at man skal bruge lidt mere tid mens de er små,« siger Ida Damborg.

På nuværende tidspunkt ligger der ikke en klar plan for, hvordan de fleksible arbejdstider skal indføres, men Ida Damborg fortæller, at de vil tage kontakt til de faglige organisationer forslaget vedrører og stykke en model sammen.

Inspirationen til forslaget kommer fra København, hvor Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) i det sidste halve år, har forsøgt sig med netop denne ordning i en prøveperiode, og i høj grad har fået positive tilbagemeldinger.

Dagens Medicin har forsøgt at få en kommentar fra adm. sygehusdirektør på Sydvestjysk Sygehus, Per Busk, konst. adm. sygehusdirektør på Sygehus Sønderjylland, Peter Fosgrau og adm. sygehusdirektør på Sygehus Lillebælt, Dorthe Crüger. Ingen af dem ønskede at kommentere på forslaget.