Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden har besluttet at bevilge 2,8 mia. kr. til to nye forsknings- og behandlingscentre for diabetes i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Det skriver Novo Nordisk Fonden på deres hjemmeside. »Novo Nordisk Fondens ambition er at bidrage til, at Danmark kan tilbyde verdens bedste forskningsbaserede behandling inden for diabetes. Med […]