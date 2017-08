Kvinder, der spiser p-piller, synes at have en reduceret risiko for at udvikle leddegigt, viser en ny svensk forskning.

Kvinder, der på noget tidspunkt har spist p-piller, har 16 pct. lavere risiko for at udvikle leddegigt end dem, der aldrig har spist p-piller. Det viser et nyt studie fra Karolinska Institute i Sverige, hvor forskere har undersøgt sammenhængen mellem p-piller og amning, og risikoen for at udvikle leddegigt, skriver LäkemedelsVärlden. Der var dog ingen signifikant […]