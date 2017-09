LISSABON (Dagens Medicin) – Det vakte debat ved den amerikanske diabeteskongres, ADA, i San Diego i juni, at det profilerede Removal-studie tyder på, at Metformin forbedrer nyrefunktionen.

Kan det nu også passe, ville folk vide. Og ja, det kan det efter alt at dømme. Det er fremgår af resultaterne af de undersøgelser, som professor Peter Rossing fra Steno Diabetes Center Copenhagen har præsenteret ved et symposium i forbindelse med EASD-kongressen, der i disse dage løber af stablen i Lissabon.

»Det var overraskende, at vi fandt, at Metformin forbedrede nyrefunktionen,« fortæller Peter Rossing om det materiale, som Removal-forskerne lagde frem i San Diego i juni.

»Samtidig gav det anledning til en del diskussion, at der var nogen, der mente, at vores resultater var inkonsistente. Derfor har vi nu undersøgt sagen nærmere,« forklarer Peter Rossing.

»For at være helt præcis har vi suppleret med en måling af cystanin C, som bekræfter vores initiale resultater. Nyrefunktionen forbedres med Metformin.«

Udover den supplerende viden om nyrefunktionen kunne Peter Rossing ved symposiet også fremlægge ny data om type 1-patienters reaktion på Metformin.

I visse guidelines foreslås det at bruge Metformin til overvægtige patienter med type 1-diabetes, men Peter Rossings nye analyser viser, at Metformins effekt på type 1-patienternes blodsukker og insulin-behov er uafhængig af patienternes vægt.

»Vi har forsøgt at finde gavnlige ændringer i markører for hjerte-kar-sygdom, men det har vi ikke kunne finde. Det taler for, at man ikke skal behandle type 1-diabetes-patienter med Metformin,« siger Peter Rossing.