Morten Høyer, leder af Dansk Center for partikelterapi, har modtaget årets ærespris fra Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi har uddelt Onkologiprisen til professor Morten Høyer i forbindelse med selskabets årsmøde. Prisen gives årligt til en person, der har gjort en ekstraordinær indsats inden for onkologien. Morten Høyer modtager prisen for sin store faglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske indsats inden for stråleterapien. Med prisen følger 20.000 kroner. Ekspert i stråleterapi […]