Mef Christina Nilbert ny forskningschef i Kræftens Bekæmpelse

Den svenske professor, Christina Nilbert, er ny chef for Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. Hun kommer fra en stilling som leder af Regional Cancer Center South i Sverige. Hun efterfølger Jørgen H. Olsen, der er gået på pension efter 36 år i Kræftens Bekæmpelse. Det skriver Kræftens Bekæmpelse.

Det er en chef med erfaring fra mange dele af kræftforskningen, der senere på året sætter sig i spidsen for et af verdens stærkeste forskningscentre:

»Jeg har i hele mit professionelle liv arbejdet med kræft. Både med den kliniske del som kræftlæge, med den biologiske del som forsker og senere som leder, og derfor glæder jeg mig meget til at blive en del af Kræftens Bekæmpelse,« siger Mef Christina Nilbert.

Blå bog Mef Christina Nilbert, 50 år Mef Christina Nilbert er uddannet læge fra Lunds Universitet, hvorfra hun også har en ph.d.-grad i experimentel klinisk genetik. Mef Christina Nilbert har forsket i tumorgenetik med særlig interesse i arvelig tarmkræft.

I 1990-1991 var hun research fellow ved Johns Hopkins Hospital i Baltimore og etablerede siden en forskningsgruppe ved Lunds Universitet. Hun er i dag professor i onkologi ved Lunds Universitet i Sverige og professor i molekylær diagnostik af kolorektal cancer ved Københavns Universitet/Hvidovre Hospital.

Mef Christina Nilbert har siden 2013 været leder af Regional Cancer Center South i Sverige.

Mef Christina Nilbert er svensk og bor i Sverige sammen med sin kæreste og deres to døtre på 17 og 21 år. I sin fritid holder Mef Christina Nilbert af at stå på ski om vinteren og om sommeren ror hun havkajak og dykker.

Der var flere årsager til, at Mef Christina Nilbert valgte at søge stillingen hos Kræftens Bekæmpelse.

»Danmark er nået langt indenfor kræftforskning og -behandling, og I har høje ambitioner. Der er en rigtig spændende udvikling i gang, blandt andet med at knytte klinikken og forskningen tættere sammen. På den måde kan man forkorte tiden fra man gør en opdagelse i laboratoriet, og til det kommer ud til patienterne. Her spiller Kræftens Bekæmpelse allerede en stor og aktiv rolle, eksempelvis med oprettelsen af Danish Comprehensive Cancer Center. Den udvikling tror jeg fortsætter med flere lignende tiltag efter europæisk model,« siger Mef Christina Nilbert.

Et af de vigtigste mål for den nye forskningschef bliver at styrke samarbejdet nationalt og internationalt, til gavn for patienterne.

»Mef har gode visioner for Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og for samarbejdet med resten af sundhedsvæsenet og universiteterne. Hun har en meget dyb og bred indsigt i kræftforskning, som vil være en stor gevinst for Kræftens Bekæmpelse,« siger Kræftens Bekæmpelses direktør, Leif Vestergaard Pedersen.