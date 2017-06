Ledende overlæge hverver ledere på Youtube

Der er behov for at uddanne yngre læger som ledere. Det mener ledende overlæge på akutafdelingen i Horsens, Ulf Hørlyk, som selv er autodidakt som leder. Budskabet er så vigtigt, at han under kampagnenavnet ’nej tak til autodidakt ledelse’ laver videoer på youtube.