Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En læge fra Mølholm burde have sagt nej til et somalisk forældrepars forespørgsel om, hvor vidt han ville undersøge, om dets døtre var blevet omskåret eller ej. Det mener Styrelsen for Patientsikkerhed, der nu – ifølge Fyens.dk – har indledt en tilsynssag mod lægen med henvisning til, at retsmedicinere i forbindelse med en straffesag allerede […]