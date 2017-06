Lægemiddelstyrelsen tager bestik af fremtiden på ASCO

Den danske lægemiddelstyrelse er repræsenteret på ASCO i år. Onkolog Mette Linnert Jensen og chef for enhed for medicinsk evaluering og biostatistik Nikolai Brun er i Chicago for at indhente viden om de nye lægemidler, der kan forventes at entrere det danske marked i årene, der kommer.

CHICAGO (Dagens Medicin) – Som et led i planen om at være med helt forrest i feltet har Lægemiddelstyrelsen i år valgt at sende to repræsentanter til ASCO. Onkolog Mette Linnert Jensen og chef for den nystartede enhed for medicinsk evaluering og biostatistik Nikolai Brun er til stede på McCormick Place i Chicago for at få viden om, hvad der rører sig på kræftområdet. Det er viden, som er guld værd på hjemmefronten, siger Nikolai Brun.

»Når Lægemiddelstyrelsen skal evaluere de ansøgninger om godkendelse af onkologiske lægemidler, som firmaer sender ind, er det alfa og omega, at vi er opdaterede på den nyeste viden på kræftområdet. Det er det, der gør os kompetente til at vurdere, om et givent lægemiddel gør en positiv forskel for patienterne,« siger han.

Lægemiddelstyrelsens tilstedeværelse på ASCO er ifølge Nikolai Brun en unik mulighed for at kaste et blik på den udvikling, der venter styrelsen og de danske patienter i fremtiden.

Immunterapi i kikkerten

Et af de områder inden for onkologien, hvor udviklingen går rigtig stærkt, er immunterapien. Nikolai Brun vil derfor holde særligt godt øje med de sessioner, der handler om de nyeste udviklinger på dette felt.

»Immunterapi har været et ‘hot topic’ på ASCO de sidste fem-seks år, men det er først sidste år, at de første immunterapier er blevet godkendt til behandling i Danmark. Det understreger, at den videnskab vi ser præsenteret på ASCO, er fremtidens medicin herhjemme om fem-seks år,« siger Nikolai Brun.

Set i lyset af debatten om livmoderhalskræft og HPV-vaccine, der aktuelt pågår i Danmark, vil Nikolai Brun også have sin opmærksomhed rettet mod sessioner, der kan opdatere ham om den nyeste viden på dette område. »Det er så vigtigt, at vi i styrelsen er på forkant med udviklingen – for er vi ikke det, så bliver vi sat af toget,« siger han.

Møde med andre agenturer

Nikolai Brun og Mette Linnert Jensen skal ydermere bruge dagene på ASCO på at holde møder med repræsentanter fra andre landes lægemiddelagenturer. Bl.a. skal Nikolai Brun mødes med Rick Pazdur, der er chef for den onkologiske afdeling under det amerikanske fødevarer- og lægemiddelagentur FDA.

»Lægemiddelstyrelsen samarbejder med agenturer verden over om godkendelsen af nye lægemidler. I de senere år er samarbejdet mellem det europæiske lægemiddelagentur EMA og FDA blevet tættere, og Europa og USA udveksler stadig oftere meninger om fordele og risikoprofiler ved fremtidens lægemidler. Det har stor prioritet for Lægemiddelstyrelsen, at vi kan bidrage til de diskussioner,« siger Nikolai Brun.

Personligt har han arrangeret det sådan, at de ansatte i enheden for medicinsk evaluering og biostatistik løbende har mulighed for at vedligeholde og udvikle kompetencer ved bl.a. at deltage i kongresser.