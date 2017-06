Kombi forlænger livet markant for prostata-gruppe

CHICAGO (Dagens Medicin) – »Det er rigtig vigtige resultater, som giver os et nyt behandlingsalternativ til patienter med lokal avanceret eller metastatisk, højrisiko prostatakræft.« Sådan lød reaktionen fra Peter Meidahl, der er overlæge på Rigshospitalets onkologiske afdeling, efter nye resultater fra det britiske STAMPEDE-studie lørdag eftermiddag blev præsenteret i den store Hall B1 på ASCO.

STAMPEDE-studiet har undersøgt effekten af at tillægge biosyntese-hæmmeren Zytiga (abiraterone) til den standardbehandling med længerevarende hormonterapi (ADT), som patientgruppen almindeligvis får. Kombinationen med Zytiga viser sig at forlænge livet markant for patienterne.

»De patienter, der blev randomiseret til Zytiga havde efter tre års behandling en samlet overlevelse på 83 pct. versus 76 pct. i kontrolgruppen, som havde fået ADT alene. Ud over at forlænge livet reducerede Zytiga også risiko for tilbagefald og alvorlige knoglemetastaser. Det er flotte resultater, som bestemt bør få os til at overveje, om nogle patienter skal tilbydes Zytiga, første gang de skal i ADT-behandling,« siger Peter Meidahl.

To ny behandlinger inden for få år

STAMPEDE-studiet har aktuelt rekrutteret 9.000 patienter. Det er et randomiseret, dynamisk, multicenter fase 3-studie, der inkluderer patienter, der enten har lokalt avanceret prostatakræft eller prostatakræft, der er metastaseret. Studiet er designet sådan, at der gennem hele studiet har været samme standardbehandling med få ændringer, som er sammenlignet med successive eksperimentelle behandlinger.

For to år siden viste resultater fra studiet, at patienter fra samme patientgruppe, der blev behandlet med en kombination af ADT og neoadjuverende kemoterapi (docetaxel) levede ti måneder længere end de, der fik ADT alene. Med de nye resultater med Zytiga har STAMPEDE-studiet således inden for ganske få år kastet to nye behandlingsmuligheder af sig. Nu er spørgsmålet så, siger Peter Meidahl, hvilke patienter, der skal have hvilken behandling.

»Som det ser ud lige nu, er det vanskeligt at sige, hvilke patienter, der vil have gavn af henholdsvis en behandling med neoadjuverende kemoterapi og en behandling med Zytiga. For at blive klogere på det, er vi nødt til mere detaljeret at kigge på, hvad der karakteriserer de patienter, der har haft gavn af henholdsvis den ene og den anden behandling. Vi afventer også data fra et andet stort fase 3-studie, LATITUDE-studiet, som præsenteres ved ASCO i morgen,« siger han.

Bivirkninger kan være hovedet på sømmet

Indtil endelig data om, hvilke patienter, der skal behandles med henholdsvis neoadjuverende kemoterapi og Zytiga foreligger, kan det, ifølge Peter Meidahl, være andre faktorer, der kommer til at være lodderne på vægtskålen i lægernes beslutning, f.eks. bivirkninger eller andre sygdomme hos patienterne.

»Behandlingen med Zytiga var forbundet med de forventede bivirkninger såsom forhøjet blodtryk og leverproblemer. Det var generelt tolerable bivirkninger, så det kan være sådan nogle ting, der for nuværende kommer til at afgøre, om vores patienter skal have den ene eller den anden behandling,« siger Peter Meidahl og tilføjer:

»Docetaxel gives som seks behandlinger med tre måneders mellemrum, mens Zytiga er en vedvarende tabletbehandling, som patienterne i gennemsnit får i tre år. Patienternes behandlings-præferencer, vil også vægte i beslutningsprocessen.«

Peter Meidahl forventer, at der inden længe vil udarbejdes internationale guidelines på området.

Umiddelbart efter præsentationen blev de nye resultater fra STAMPEDE-studiet bragt i The Guardian og i New England Journal of Medicine.

PETER MEIDAHL – Følgende tilknytninger til medicinal- og medicovirksomheder er indberettet til Lægemiddelstyrelsen: Sanofi-aventis Denmark, Bayer, Roche og Merck Sharp & Dohme.