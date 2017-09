Stråler og kemoterapi bedst til lokalt fremskreden livmoderhalskræft

Resultater af et indisk studie bekræfter, at bl.a. de nordiske lande har valgt rigtigt ved at prioritere strålebehandling og samtidig kemoterapi frem for kemoterapi og operation til patienter med lokalt fremskreden cervixcancer, mener overlæge Mansoor Mirza, Rigshospitalet.