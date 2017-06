Idrætsforsker får prestigefyldt pris

Professor og overlæge Martin Lind fra Idrætsklinikken på Ortopædkirurgisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital har modtaget en prestigefyldt forskerpris på ISAKOS – verdenskongressen i artroskopisk kirurgi og idrætstraumatologi, som netop er blevet afholdt i Shanghai.

Prisen gives til verdens bedste forskningsprojekt inden for kirurgisk behandling af sygdomme i knæskalsleddet.

Martin Lind har fået prisen for et forskningsprojekt om en ny operationsmetode til behandling af løs knæskal – en sygdom, som rammer mange unge efter knæskader, f.eks. hvis de har vredet knæet af led.

Løs knæskal behandles normalt med en operation, hvor man laver et nyt ledbånd til knæskallen ved at lave borehuller i lårben og knæskal. Men forskningsprojektet har vist, at en ny og skånsom operationsteknik, hvor man ikke borer hul i knoglerne, giver samme gode stabilitet af knæskallen – og tilmed er patienterne lige så tilfredse som ved den gamle operationsteknik.