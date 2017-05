Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Klinisk professor Jens Brøndum Frøkjær fra Aalborg Universitetshospital skal lede et forskningsprojekt, som har fået 1,8 mio. kroner fra Det Frie Forskningsråd. Formålet med projektet er at lindre kroniske mavesmerter uden et stort forbrug af smertestillende medicin, skriver Aalborg Universitet. Jens Brøndum Frøkjær forsker i, hvordan man kan lindre kroniske smerter ved at stimulere hals eller øre med […]