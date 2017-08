Finansministeren oplyser i et svar til Sundheds- og Ældreudvalget, at det er svært at sætte pris på en afskaffelse af produktivitetskravet i sundhedssektoren.

Både læger, sygeplejersker og det øvrige sundhedspersonale har råbt op om, at de vil have kravet til regionerne om at effektivisere produktionen på to procent årligt afskaffet. Men finansministeren kan ikke oplyse, hvad det egentlig ville koste, hvis man afskaffede det udskældte krav. Det viser et svar fra finansminister Kristian Jensen (V) til Sundheds- og Ældreudvalget. »Det […]