Kræftpatienter, der lider af sjældne former for kræft, kan få hjælp af DNA-sekventering til at pege på den bedste form for behandling blandt kræftlægemidler mod hyppige kræftformer.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Ved hjælp af DNA-sekventering kan læger finde effektive lægemidler til patienter med sjældne former for kræft, hvor der i dag ikke findes nogen behandlingsmuligheder. Ved at DNA-sekventere patienternes tumorer kan læger afprøve andre former for kræftbehandlinger, der er designet til andre former for kræft, men som også har nogle af de samme genetiske mutationer. Et […]