Birgitte Brock bliver ny forskningschef på Steno Diabetes Center Copenhagen

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Birgitte Brock kommer fra en stilling som overlæge ved afdelingen for Blodprøver og Biokemi på Aarhus Universitetshospital. Hun er derudover ansat som lektor på Aarhus Universitet i såvel den basale sektor ved Institut for Biomedicin og den kliniske sektor ved Institut for Klinisk Medicin. Birgitte Brock har en ph.d. fra Aarhus Universitet og er speciallæge […]