Aktieanalytikerne: »Hold øje med kombinationsbehandlingerne«

CHICAGO (Dagens Medicin) – Tilbage til laboratoriet. ASCO 2017 er ikke præget af store gennembrudsstudier, men til gengæld er der mange interessante tidlige studier af immunterapi i kombination med forskellige checkpoint-inhibitorer på programmet. Og kombinationsbehandlinger kommer uden tvivl til at præge fremtidens kræftbehandling, forudser Michael Novod, der er aktieanalytiker og chef for medicinalområdet i Nordea Danmark.

»Flere firmaer er i færd med at undersøge effekten af at kombinere deres immun-præparater med forskellige checkpoint inhibitorer. Og det lader til at være den rigtige vej at gå. Bl.a. viste tidlige prækliniske data fra ASCO-SITC i februar, at man formentligt kan øge effekten fra en PD-L1 hæmmer i lungekræft ved at tilføje et CD-38 antistof, såsom Darzalex,« siger Michael Novod.

På ASCO har Janssen desuden præsenteret et studie af Darzalex i kombination med Roches Tecentriq i lungekræft. Hvis data – som formentlig kommer allerede i starten af 2018, er positive, vil det være meget værdifuldt for Genmab, siger Michael Novod.

Han fremhæver også Mercks immunterapi Keytruda i kombination som et emne, der bliver interessant i de kommende år.

»Merck kører aktuelt flere hundrede kliniske trials med Keytruda i kombination. Især er resultaterne fra studier af Keytruda i kombination med IDO-inhibitoren epacadostat fra Incyte værd at holde øje med. Data fra et fase 2-studie viser, at responset øges væsentligt i lungekræft ved at bruge kombinationen versus Keytruda alene,« siger Michael Novod.

Genmab er stadig interessant

Sidste år fik resultaterne af studiet med Darzalex i kombination med bortezomib og dexamethasone, som præsenteredes på Plenary Session, aktieanalytikerne til at klappe i hænderne og spå Genmab en lys fremtid. Og omend Genmab ikke er den samme aktie-case, som for tre år siden, hvor der var flere hundrede pct. upside, er det danske biotek-firma stadig en interessant spiller på markedet, vurderer Michael Novod.

»Det er vist i tumor-samples, at patienter, som ikke responderer godt på hverken PD-L1 eller Darzalex i monoterapi, responderer markant på kombinationen. Tumormasse og metastaseudvikling går nærmest i nul. Resultaterne fra et reelt klinisk studie forventes i starten af 2018,« siger Michael Novod og tilføjer:

»Kigger vi længere ud i fremtiden bliver det stort, hvis Janssen og Genmab kan vise, at Darzalex ud over at have effekt i hæmatologiske sygdomme også virker i solide tumorer. Hvis det er tilfældet – hvilket meget tyder på – så kan vi sagtens igen komme til at opleve samme hype omkring Darzalex, som sidste år på ASCO.«

Biomarkører i pipelinen

Nye kombinationsbehandlinger er ikke det eneste interessante. Liquid Biopsies og biomarkører har også aktieanalytikernes interesse. Claus Johansen, der er investor fra Danske Capital, bryder ind:

»Forskning i biomarkører, som prædikterer om en patientgruppe har effekt af en behandling, vil præge fremtiden. Det inkorporeres allerede nu i de kliniske trials, og det vil vi se effekten af over en årrække. Biomarkører bliver stadig vigtigere for firmaerne, da det kan sikre dem et marked – og det bliver lettere at få tilskud, når de meget nøjagtig kan sige, hvilke subgrupper præparaterne virker til, siger han og tilføjer:

»I dag responderer 20-25 pct. af patienterne på en behandling med checkpoint inhibitorer, mens de hos resten af patienterne kan være spild af penge.«