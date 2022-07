Velkommen til fremtidens murstensløse hospital

Danmarks syn på ME bør smides på historiens losseplads

I en nylig artikel i Ugeskrift for Læger afviser Per Fink, professor og cheflæge for Afdelingen for funktionelle lidelser på AUH, og medskribenter de seneste retningslinjer for ME fra britiske NICE som uvidenskabelige. Det er forståeligt, for NICE har placeret Finks forældede syn på ME på historiens losseplads, skriver norsk professor og dansk praktiserende læge.