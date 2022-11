Unge læger: Sådan skal fremtidens ­sundhedsvæsen se ud

I anledningen af Dagens Medicins 25-års jubilæum har vi bedt fire repræsentanter for den kommende generation af læger om at komme med deres bud på, hvordan sundhedsvæsenet skal se ud i de næste 25 år. De håber bl.a. på at få en hverdag med mere tid til patienten og på et opgør med lægerollen som ’et kald’.