Skulderalloplastik: Flere patienter bør scannes præoperativt

Styregruppen bag Dansk Skulderalloplastik Register kan glæde sig over et tilfredsstillende antal indberetninger registreret på landsplan i 2020. Det kniber dog med at opfylde standarden for CT- eller MR-scanning præoperativt ved indikation for alloplastik.