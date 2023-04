Borgere får nu mulighed for at springe telefonkøen over, når de henvender sig i visitationen til lægevagten i Region Syddanmark. Det sker med indførelsen af en såkaldt akutknap, der aktiveres med et tryk på 9 ved henvendelse, hvorefter borgere med alvorlige symptomer sikres hurtigere adgang til lægevagten. Den nye funktion glæder Pernille Jensen (V), der er formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Syddanmark. »Med akutknappen styrker vi lægevagtstilbuddet til syddanskerne ved at give dem mulighed for at...