Styrelsen for Patientsikkerhed kræver, at Holbæk Sygehus igangsætter en række initiativer med henblik på at forbedre patientsikkerheden. Vicedirektør siger, at ledelsen længe har været i fuld gang med at løse problemerne, bl.a. ved at nedbringe antallet af patienter.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag givet Holbæk Sygehus fem påbud, fordi der ifølge styrelsen er fare for patienternes sikkerhed på hospitalets medicinske afdeling. Styrelsen har bl.a. påbudt Holbæk Sygehus at sikre, at det fremover udfører en forsvarlig medicinhåndtering for de medicinske patienter, at undersøgelser og behandling af patienterne effektueres i overensstemmelse med de lægelige ordinationer.

Påbuddet kommer efter, at Styrelsen for Patientsikkerhed tilbage i februar lavede et tilsyn på den medicinske afdeling. Styrelsen var dengang blevet kontaktet af Dansk Sygeplejeråd, der var bekymret over bemandingen på den medicinske afdeling, som Dansk Sygeplejeråd vurderede var alt for lille – en oplevelse, som blev understøttet af, at flere medier på daværende tidspunkt bragte kritiske historier om, at plejepersonalet oplevede, at de ikke havde tid nok til at kunne løse deres opgaver på en forsvarlig måde.

Styrelsens enhedschef Anette Lykke Petri udtaler til Dansk Sygeplejeråd, at »samlet set er der problemer af større betydning for patientsikkerheden på Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus […] det er noget af det mest alvorlige, vi har set i forbindelse med tilsyn på sygehuse.«

Strammere regler

Vicedirektør ved Holbæk Sygehus Knut Borch-Johnsen anerkender fuldt ud, at styrelsen samlet set vurderer, at der er problemer af større betydning for patientsikkerheden. Han peger på, at hospitalet allerede længe før, de fik påbuddene har sat en lang række initiativer i gang for at løse op for problemerne.

I forhold til det seneste påbud, der handler om lånesenge, så vurderer Knut Borch-Johnsen, at også det bunder i problemer med, at afdelingen har modtaget for mange patienter. Der har ikke været plads på den medicinske afdeling, med mindre de skulle lægge så mange patienter på gangene, at brandtilsynet ville kommet efter ledelsen.

»Derfor har vi været nødt til at benytte os af lånesenge, det vil sige senge i andre afdelinger. Det pågældende påbud er et udtryk for, at styrelsen mener, at der nogle gange er blevet placeret patienter på afdelinger, hvor de ikke hørte hjemme,« siger han.

For at forhindre, at det sker igen, har han og den øvrige ledelse strammet reglerne for, hvilke patienter, den medicinske afdeling kan lægge ud på andre afdelinger. Samtidigt er der indført en regel om, at ingen medicinske patienter kan blive lagt ud på andre afdelinger uden først at have været indlagt på den medicinske afdeling. Det skulle gerne sikre, at der foreligger den speciallægevurdering, der er nødvendig, fra medicinernes egen hånd.

»Vi har intet andet ønske end at efterleve styrelsens påbud. Når det er sagt, så vil jeg holde fast i, at man efter min bedste overbevisning hele tiden har kunnet og fortsat trygt kan lade sig indlægge på Holbæk Sygehus,« siger han.

Ubalance mellem patienter og kapacitet

Lige nu arbejder ledelsen på højtryk for at løse problemerne ad to spor. Det ene er at finde ud af, hvad kan man gøre internt, så patientsikkerheden er i orden – det andet spor handler om, hvordan de får skabt balance mellem, hvor mange patienter, de får, og hvor mange patienter, der er plads til.

»Og der er vi i en tæt dialog med regionshuset for øjeblikket, hvor vi taler om, hvordan vi får løsning på den del af problemstillingen, fordi det stadig er sådan, at forudsætningen for, at vi kan leve op til styrelsens krav, er, at vi har færre patienter, end vi har for øjeblikket,« siger Knut Borch-Johnsen.

»Baggrunden for at vi står i denne her situation med Styrelsen for Patientsikkerheds nye påbud samt det påbud, som Arbejdstilsynet kom med i forrige uge, er, at der igennem en meget lang periode har været en ubalance mellem, hvor mange patienter, vi modtager, og vores kapacitet til at behandle. Det har overbelastet personalet i en meget lang periode. Og det er det, vi ser resultatet af på nuværende tidspunkt,« siger vicedirektør Knut Borch-Johnsen og fortsætter:

»Når vi bliver overbelastet, så prioriterer vi den service, vi er i stand til at levere til patienterne. Personalet begynder også at blive bange for, om de ender med at begå fejl. Og de bliver bange for, om de kommer til at overse noget, som går ud over patienterne,« siger han.

Det, som styrelsen så har påpeget i tilsynsrapporten er, at der er områder, som bekymrer dem, hvor de mener, at der er en risiko for, at det kan gå ud over patienterne.

»De siger ikke, at det er gået ud over patienterne, de siger, at det kan gå ud over patienterne. Og det er også baggrunden for, at vi får et påbud og ikke et forbud,« siger Knut Borch-Johnsen